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Президент Турции назвал Израиль «фашистским государством»

Политика

Поводом стал закон о еврейском характере страны

Анкара, 24 июля 2018, 13:10 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал закон Израиля о еврейском характере государства, сообщает 24 июля Anadolu.

«Это решение вне всякого сомнения означает, что Израиль является сионистским, фашистским и расистским государством», — подчеркнул глава Турции.

«Я призываю исламский мир, христианский мир, все демократические и либеральные государства, неправительственные организации, СМИ осудить Израиль», — добавил Эрдоган.

Напомним, на прошлой неделе Кнессет одобрил законопроект, характеризующий Израиль в качестве государства еврейского народа. Подобное решение, помимо всего прочего, отменяет статус арабского языка как второго государственного.

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