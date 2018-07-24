Петербург и Ленобласть хотят объединить единой схемой планирования

Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Единую схему территориального планирования Петербурга и Ленобласти предложил узаконить лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко.

Он внес в городской парламент соответствующий законопроект, который должен помочь согласовать проекты развития города и области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе петербургских единороссов.

В схему территориального планирования будут включены важные для обоих субъектов положения и карты планируемого размещения объектов регионального значения. Речь идет о совместном развитии транспорта, автодорожного хозяйства, энергетики, социальной инфраструктуры, а также о совместном реагировании на ЧС.

«В декабре 2017 года федеральный законодатель предусмотрел возможность подготовки документов территориального планирования двух и более субъектов, — отмечает Александр Тетердинко. — Теперь нам нужно наделить правительство Петербурга соответствующими полномочиями, чтобы разработка единой схемы стала возможной».

Напомним, с каждым годом всё острее становятся социальные и транспортные проблемы на стыке Санкт-Петербурга и Ленинградской области в связи с бурным жилищным строительством на прилегающих к городской черте территориях Ленобласти. Здесь один за другим возникают не просто многоэтажные районы, а целые города, такие как Кудрово и Мурино.

Как считает автор законопроекта, город и область могли бы вместе наметить пути решения проблем транспортной доступности, а также экологических вопросов.

В частности, это касается мусорных полигонов и стихийных свалок, ситуации вокруг полигонов «Красный Бор» и «Новоселки».

Как сообщало ИА REGNUM, Ленинградская область предлагает Санкт-Петербургу разработать пилотный проект совместного пространственного развития территорий. Как ожидается, он позволит выработать механизмы совместных управленческих решений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечить устойчивое развитие территорий.

На границах двух регионов живет половина жителей Ленобласти (почти 800 тысяч человек), а к 2030 году там будут жить полтора миллиона человек.

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