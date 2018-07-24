Правительство РФ перенесет срок индексации пенсий на 1 января — Голикова

Москва, , 12:54 — REGNUM Срок ежегодной индексации пенсий после внесения изменений в законодательство будет перенесен с 1 февраля и с 1 апреля на 1 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«В данный момент времени мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года», — приводит РЕН-ТВ слова вице-премьера. По ее словам, необходимые изменения будут внесены в законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве ко второму чтению.

Голикова также сообщила, что правительство РФ предложит другой порядок индексации пенсий, чтобы все желающие могли понять, как именно чиновники собираются работать с параметрами пенсионной системы.

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