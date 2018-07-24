Савченко отказалась от повторной проверки на полиграфе

Киев, , 12:52 — REGNUM Депутат Верховной рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, отказалась от повторного допроса с применением детектора лжи. Об этом рассказала её сестра Вера Савченко, передает 24 июня телеканал «112 Украина».

По словам Веры Савченко, вопросы, которые депутату собирались задать на полиграфе, были теми же, что и раньше. Поэтому Надежда отвечать на них отказалась.

Кроме того, к Савченко не пустили адвокатов, объяснив это отсутствием разрешения следователя. Адвокаты связались со следователем, и он подтвердил, что не против визита защитников к арестованной.

«Всё равно никого не пустили», — сказала Вера Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте киевский суд арестовал Надежду Савченко, ей инкриминируют подготовку к свержению государственного строя на Украине.

В июне допрос с применением полиграфа, как утверждают в службе безопасности Украины (СБУ), подтвердил намерение депутата расправиться с руководством Украины и осуществить теракты в здании Верховной рады и администрации президента. Защита Савченко ходатайствовала о повторной экспертизе на детекторе лжи.

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