Власти Израиля обсуждают вопрос о высылке африканских мигрантов

Тель-Авив, , 12:51 — REGNUM Власти Израиля обсуждают возможность депортации африканских мигрантов на их родину, сообщает 24 июля Anadolu.

Власти еврейского государства пока придерживаются ранее принятой политики в отношении африканских просителей убежища, которая заключается в том, что они должны быть высланы из страны.

Напомним, в настоящее время в Израиле находятся порядка 40 тыс. беженцев из Эритреи и Судана, желающие остаться в стране по причине неблагоприятных условий для жизни на их родине.

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