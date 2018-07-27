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Кто уводит Белоруссию прочь от России?

Политика

Националист во главе белорусского МИД хоронит строительство Союзного государства

Кто уводит Белоруссию прочь от России?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Макей

Минск, 27 июля 2018, 06:11 — REGNUM  Белоруссия, как показывает анализ тенденций и событий, пребывает на распутье. В ситуации выбора следует тщательно присмотреться к тем или иным политическим фигурам, способным оказать влияние в нужную или, что особенно тревожно, в ненужную сторону. Какова роль нынешнего руководителя белорусского МИД Владимира Макея в данном процессе и почему его действия смело можно причислить к токсичным по отношению к союзу России и Белоруссии, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Внешнеполитическое балансирование Белоруссии, происходящее под девизом извлечения максимальной выгоды, раз за разом приводит официальный Минск к смешным и неловким ситуациям, в которых речь идет уже не о выгоде, а об элементарном спасении репутации. Немаловажную роль в таком развитии событий, разумеется, играет белорусский МИД, возглавляемый Владимиром Макеем. Решения, осуществляемые этим подразделением белорусской политической системы, во многих случаях нельзя охарактеризовать иначе как провокационными по отношению к России.

Как можно по-другому оценить и просчеты, приведшие к нефтегазовому спору с Россией, и ошибки на украинском направлении, и атаку на журналистов, указавших на опасные тенденции в белорусской политике? Последний из перечисленных случаев остается примером вопиюще недружественных действий Минска по отношению к сторонникам российско-белорусского добрососедства и сотрудничества. Так что выберет белорусское руководство и удастся ли недругам белорусского народа превратить Белоруссию в противника России?

Читайте статью Макей стал самой токсичной фигурой в окружении Лукашенко и другие статьи Юрия Баранчика, посвященные отношениям России и Белоруссии.

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