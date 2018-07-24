Потенциал сотрудничества ЕАЭС и ЕС обсудят на летней школе в Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 12:24 — REGNUM Каковы риски и выгоды от взаимодействия двух союзов: Европейского и Евразийского экономического? Текущую ситуацию обсудят участники международной молодежной летней школы «ЕАЭС-ЕС: от дисбаланса к равновесию», которая начала работу сегодня, 24 июля, в Ленинградской области.

В мероприятии принимают участие аспиранты, магистранты и студенты старших курсов ведущих вузов России, Дании, Польши, Киргизии, Молдавии, Белоруссии. В течение нескольких дней участники будут обсуждать возможности для политического и экономического сотрудничества между ЕАЭС и ЕС, вопросы региональной безопасности и пути решения конфликтных ситуаций.

Перед участниками выступят эксперты в области международных отношений: Бас Велс (заместитель главы департамента по вопросам безопасности и обороны МИД Нидерландов), Фредерик Лабарр (координатор научного консорциума «Группа по стабилизации на Южном Кавказе»), Модест Колеров (главный редактор ИА REGNUM ), Мишель Ламбер (директор парижского Института черноморских исследований), Сергей Маркедонов (доцент Российского государственного гуманитарного университета), Сергей Цыпляев (декан юридического факультета СЗИУ РАНХиГС) и другие.

Зимняя школа продлится до 27 июля. Данное мероприятие организовано Центром международной и региональной политики (CIRP) и проходит при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, ассоциации «Русско-Балтийский медиацентр», фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» и группы компаний «Темпесто».