Устранять «архитектурный беспредел» в Дагестане будет специалист из Москвы

Махачкала, , 12:22 — REGNUM В Дагестане появился чиновник, ответственный за архитектурный облик республики. Врио главы региона Владимир Васильев остановил свой выбор при назначении на пост главы вновь созданного комитета по архитектуре и градостроительству на Незире Гусейнове.

Как говорится в тексте указа, опубликованного 24 июля на сайте руководителя региона, он будет временно исполняющим обязанности председателя комитета. О Незире Гусейнове известно, что ему 59 лет. Он выпускник кафедры архитектуры Московского инженерно-строительного института. Является основателем компании «Лаарди», которая зарегистрирована в Москве и уже почти 18 лет успешно занимается проектированием и строительством объектов ландшафтной архитектуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Васильев уже анонсировал скорый приезд в Дагестан хорошего специалиста в области архитектуры и градостроительства, который имеет опыт работы в Москве, Сочи и Дагестане. Врио главы надеется, что, возглавив новый комитет, Гусейнов исправит ситуацию с незаконным строительством в республике.

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