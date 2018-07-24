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Франция: сенаторы и депутаты одобрили законопроект о сексуальном насилии

Политика

Сенаторы и депутаты Франции пришли к согласию по законопроекту о сексуальном насилии

Франция: сенаторы и депутаты одобрили законопроект о сексуальном насилии
George Hodan
Детские руки

Париж, 24 июля 2018, 12:22 — REGNUM  Сенаторы и депутаты Франции пришли к согласию по законопроекту о сексуальном насилии, сообщает газета 20 minutes.

Несмотря на серьезные разногласия с Национальной ассамблеей и учитывая серьезность явления сексуального насилия во французском обществе, текст совместного комитета в значительной степени отражает положения, одобренные в ходе работы над законопроектом, и, в частности, требование о защите детей от изнасилования.

Депутат Мари Мерсье подчеркнула, что «текст содержит большинство предложений рабочей группы, в частности, более строгое наказание за сексуальное преступление» и борьба с кибер-домогательством.

Текст воплощает в себе решительные обязательства предвыборной кампании президента Франции Эммануэля Макрона о равенстве между мужчинами и женщинами.

Законопроект должен быть перечитан в каждой палате для окончательного принятия.

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Политическая жизнь Франции
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