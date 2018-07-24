Франция: сенаторы и депутаты одобрили законопроект о сексуальном насилии

Париж, , 12:22 — REGNUM Сенаторы и депутаты Франции пришли к согласию по законопроекту о сексуальном насилии, сообщает газета 20 minutes.

Несмотря на серьезные разногласия с Национальной ассамблеей и учитывая серьезность явления сексуального насилия во французском обществе, текст совместного комитета в значительной степени отражает положения, одобренные в ходе работы над законопроектом, и, в частности, требование о защите детей от изнасилования.

Депутат Мари Мерсье подчеркнула, что «текст содержит большинство предложений рабочей группы, в частности, более строгое наказание за сексуальное преступление» и борьба с кибер-домогательством.

Текст воплощает в себе решительные обязательства предвыборной кампании президента Франции Эммануэля Макрона о равенстве между мужчинами и женщинами.

Законопроект должен быть перечитан в каждой палате для окончательного принятия.