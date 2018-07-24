На Украине предлагают решить на референдуме вопрос присоединения к ней ДНР

Киев, , 12:17 — REGNUM Генерал армии Украины, экс-председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко считает, что предложение Кремля провести очередной референдум в Донбассе направлено на демонстрацию того, что Россия выполняет Минские соглашения. Об этом Кихтенко заявил 23 июля в эфире телеканала «112 Украина».

«Россия последовательно ведет свою линию. Минск-2 тому подтверждение. Выполняйте Минские соглашения. Вы подписали, выполняйте. На сегодняшний день это заявление сделано для продвижения Минских соглашений. Это — инструмент», — сказал Кихтенко.

При этом он считает, что на референдум могут вынести один вопрос — присоединения территории к Украине.

«Но это, во-первых, инструмент незаконный. Во-вторых, а что спрашивать? Присоединять территорию к Украине?» — задался вопросом Кихтенко.

Как сообщалось, 23 июля статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что страны «нормандской четверки» могут обсудить предложенный Москвой референдум в Донбассе.

«В конце этой недели должна состояться встреча в Берлине на уровне политдиректоров стран «нормандской четверки», где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации Минских договоренностей. Там поговорим», — сказал Карасин, комментируя предложение Москвы о возможности проведения референдума в Донбассе.

Напомним, ранее источники Bloomberg сообщили, что 19 июля на закрытой части совещания с послами в МИДе президент России Владимир Путин якобы заявил, что предложил президенту Трампу провести референдум на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Отмечается, что Кремль хочет повторно определиться со статусом региона. При этом голосование должно пройти под эгидой международного сообщества. По данным издания, Путин согласился не упоминать идею о референдуме на пресс-конференции после встречи, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею.