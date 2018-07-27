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Норвегия хочет удержать монополию на Шпицберген. Что мешает?

Политика

Европарламент не готов уступить Норвегии исключительные права на ресурсы континентального шельфа около северного архипелага

Норвегия хочет удержать монополию на Шпицберген. Что мешает?
Иллюстрация: Inokean.ru
Снежный краб

Лонгйир, Норвегия, 27 июля 2018, 04:03 — REGNUM  Норвегия занимает «круговую оборону», отбиваясь от претензий своих европейских союзников в вопросе использования ресурсов островов Шпицберген. Почему эти северные земли оказались столь привлекательными и сможет ли Норвегия отстоять то, что она считает по праву своим, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Споры вокруг Шпицбергена между ЕС и Норвегией обострились в 2016 году, когда Норвегия отменила 16 лицензий, выданных ЕС судам из Литвы, Латвии и Испании на вылов снежного краба в этом северном районе. Казалось бы, причина конфликта невелика, но если учесть все сопутствующие потери ущемленных Норвегией европейцев, то и крабовая эпопея оказывается довольно болезненным ударом. Тем более что ею все не исчерпывается, ведь территория, прилегающая к архипелагу Шпицберген, богата не только рыбными ресурсами, но и такой важной составляющей современной экономики, как углеводороды.

Так что через создание прецедентов европейцы могут в один прекрасный момент предъявить Норвегии требования и на широкий ассортимент северных богатств — если крабов добываем вместе, то почему бы и нефть с газом не подогнать под те же условия? Тем более что международные договоренности по освоению Шпицбергена становятся нынче объектом разнообразных трактовок. Так выстоит ли Норвегия под этим напором и где в данной ситуации может найтись выгода и для России?

Узнайте детали: От краба — к богатствам шельфа: ЕС хочет отбить у Норвегии Шпицберген

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