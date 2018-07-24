В «ЕР» отмечают профессионализм кандидата на пост главы комитета Ямпольской

Москва, , 12:04 — REGNUM Президиум фракции «Единая Россия» рекомендовал кандидатуру первого заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Елены Ямпольской на должность председателя комитета Государственной думы по культуре, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов («Единая Россия») отметил опыт, профессионализм Ямпольской и выразил надежду, что она сохранит свою принципиальную позицию в должности председателя комитета.

«Я давно знаю Елену Александровну, она долгое время проработала редактором газеты «Культура». В это время и мне, и моим коллегам неоднократно приходилось с ней встречаться и убедиться в её профессионализме и очень трезвом взгляде на вещи», — сказал парламентарий.

В свою очередь член комитета Госдумы по культуре Наталия Пилюс («Единая Россия») отметила, что назначение Ямпольской позволит обеспечить преемственность в работе комитета — она широко известна общественности как авторитетный театральный критик и искусствовед, и решение фракции позволит «сохранить те традиции, которые были заложены в комитете ее предшественниками».

"Она прекрасно знала Станислава Сергеевича Говорухина (главу комитета Госдумы по культуре в VI и VII созывах). И я думаю, что преемственность позволит нам решить многие актуальные для комитета вопросы», — сказала Пилюс.

Так, в скором времени комитету предстоит рассматривать новый закон о культуре, о необходимости разработки которого говорил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, в законодательной норме нужно будет отчётливо отразить особенности и специфику культурной сферы, «её всеобъемлющий характер и значимость как миссии, как общественного блага».

«Обсуждение и принятие этого закона станет важным вкладом в деятельность Государственной думы седьмого созыва», — отметила Пилюс.

Отметим, что на данный момент Елена Ямпольская является первым заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Она также входит в Совет при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, до избрания в Госдуму являлась главным редактором газеты «Культура».

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