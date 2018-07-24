Госдеп США обвинил руководство Ирана в лицемерии

Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил руководство Исламской Республики Иран в лицемерии, сообщает 24 июля Al Jazeera.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, цель политики Тегерана сводится к обогащению лидеров государства, а не распространению собственных взглядов и влияния.

Причиной подобного заявления со стороны Помпео стал тот факт, что у верховного руководителя Ирана Али Хамейни имеется автомобиль стоимостью $95 млн.

Напомним, президент США Дональд Трамп еще во время своей президентской кампании высказывал критику в отношении Ирана. Слова не остались просто словами: глава Белого дома расторг ядерную сделку с Исламской Республикой, заключенную в 2015 году прежним руководством страны.

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