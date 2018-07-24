«Двери работы Страдивари»: ярославцы обсуждают ремонт мэрии

Ярославль, , 11:48 — REGNUM В Ярославле не утихает нашумевшая история с так называемой «чайной комнатой» для мэра Ярославля. Теперь предметом обсуждения горожан стала стоимость дверей в 400 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, скандал разгорелся после того, как на сайте госзакупок появился аукцион на выполнение работ по ремонту помещений мэрии города Ярославля на сумму 12,5 млн рублей. В документации был выложен проект на создание «чайной комнаты» для мэра Ярославля.

После этого в мэрии Ярославля объясняли, что 12 млн пойдут не на одну чайную комнату, а на несколько помещений мэрии, которые много лет не видели ремонта. Сам Владимир Слепцов заявил, что ни о какой чайной комнате речи не идет, журналисты все не так поняли, это будет зал для приема официальных делегаций.

И действительно, из документации закупки проект «чайной комнаты» исчез. Зато остались сметы. Они тоже претерпели изменения но, как заметили жители Ярославля, весьма странные. В частности, пользователь группы «Дороги Ярославля» выложил скриншот документации, где первоначальные двери из массива дуба за 430 тыс. рублей превратились в «двери филенчатые с ручками и петлями». Но, что удивительно, их стоимость изменений не претерпела.

Вопрос знатокам: есть смета на ремонт. Изначально в смете была позиция — дверь из массива дуба стоимостью 430 000 рублей. 430 тысяч, Карл! Затем дверь из массива заменили на филенчатую дверь. Должна ли снизиться изначальная стоимость двери? В данной конкретной смете цена не изменилась», — пишет администратор группы и просит представителей мэрии прокомментировать этот интересный момент.

Ярославцы иронизируют, называя дверь «царской» и предполагая, что она должна быть «работы Страдивари». Комментариев представителей мэрии в группе «Дороги Ярославля» не последовало. ИА REGNUM также не удалось получить разъяснений от городских чиновников, агентство готово опубликовать позицию городских властей, если таковая у них имеется.

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