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В России за неделю с 11 июля зафиксирован рост безработицы

Политика

Число безработных составляет почти 697 тысяч человек

В России за неделю с 11 июля зафиксирован рост безработицы
Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Москва, 24 июля 2018, 11:38 — REGNUM  Рост безработицы за неделю с 11 по 18 июля составил 0,4%. Всего в настоящее время безработными числятся 696,7 тысячи человек, сообщила 24 июля пресс-служба Минтруда РФ.

В аналогичном периоде прошлого года число безработных достигало 803 тысячи человек.

Сокращение числа безработных на третьей неделе июля зафиксировано в 27 регионах. Самое серьезное снижение показателя произошло в Ямало-Ненецком автономном округе, Тамбовской и Калининградской областях и некоторых других регионах. Напротив, рост безработицы наблюдался в 54 субъектах РФ, среди которых Еврейская АО, Тува, Хакасия, Чувашия, Ленинградская, Сахалинская области и другие регионы.

В соответствии с оперативными данными ведомства на 1 июля 2018 года уровень безработицы в среднем по стране составил 0,9% от численности экономически активного населения.

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Безработица
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