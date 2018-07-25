Опыт Грузии по «закручиванию гаек» — что стало с депутатом-правдоискателем

Тбилиси, , 08:07 — REGNUM Депутат грузинского парламента от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Давид Чичинадзе на своем примере показал, как неудобно бывает иметь собственное мнение даже в условиях самой разрекламированной демократии. Почему опальный депутат поплатился исключением из партии за свои высказывания и не станет ли это лишь эпизодом в борьбе за единомыслие контингента «Грузинской мечты», рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Высказывания Чичинадзе были квалифицированы его однопартийцами как оскорбления, хотя его участие во внутрипартийной борьбе не было единоличным. Развернувшаяся внутри «Грузинской мечты» дискуссия о взаимодействии старых партийных кадров и новых молодых лидеров и без того была достаточно острой. Возвращение в политику создателя партии Бидзины Иванишвили несколько поумерило пыл спорщиков, но позиция Чичинадзе, защищавшего идею о досрочных парламентских выборах, не изменилась. Его критика правительственных решений оставалась достаточно острой, а мгновенная реакция на происходящие в стране чрезвычайные ситуации делала его все более неудобным.

По словам самого Чичинадзе, свой долг депутата перед избирателями он поставил выше партийных интересов, а тех, кто исключил его из партии, он назвал «временщиками».

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