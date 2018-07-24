ABC: Телохранитель Макрона пользовался министерскими привилегиями

Париж, , 11:37 — REGNUM Замешанный в скандале телохранитель президента Франции Эммануэля Макрона пользовался привилегиями, доступными лишь для самых высокопоставленных лиц государства, пишет газета ABC 24 июля.

Глава министерства внутренних дел Жерар Коллон и префект Парижа Мишель Делпюш выступили перед французским парламентом, где раскрыли факты «непозволительных нарушений» и «неприемлемых отклонений» в отношении 26-летнего телохранителя президента Александра Беналлы. Возможно, ряд привилегий был предоставлен ему по коридорам президентской власти.

Согласно сообщению французских изданий, Беналла располагает личной резиденцией наряду с представителями руководства администрации президента, двумя квартирами поблизости от апартаментов генерального секретаря Елисейского дворца и начальника генерального штаба армии.

«Кто-то» позволил Беналле ремонтно-строительные работы по расширению квартиры площадью более 200 квадратных метров на сумму €180 тыс. Александр Беналла пользовался визитной карточкой с фирменным штампом администрации президента, на которой он был представлен «заместителем начальника аппарата президента» с местом пребывания в Елисейском дворце.

Беналла мог пользоваться автомобилями со спецсвязью, доступ к которым имеют лишь министры и самые высокопоставленные военные. Абсолютное доверие Макрона своему телохранителю демонстрирует то, что у Беналлы были ключи от семейного дома президента на пляже в Ле-Туке.

Как сообщало ИА REGNUM, телохранитель президента был опознан на видеозаписи, сделанной 1 мая во время демонстрации в Париже. На кадрах запечатлен Беналла, избивающий в свой выходной день левых активистов вместе с полицейским спецназом. Французская оппозиция требует объяснений от президента и отставки министра внутренних дел.

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