Израиль ослабляет топливную блокаду сектора Газа

Тель-Авив, , 11:33 — REGNUM Ответом Израиля на снижение интенсивности палестинских атак будет ослабление топливной блокады сектора Газа. С 24 июля снимается запрет на поставки топлива в анклав, сообщает пресс-служба израильского военного ведомства.

Решение о частичном возобновлении работы грузового перехода «Керем-Шалом» принял министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Теперь вместе с продуктами питания и медикаментами в анклав разрешено ввозить топливо.

Открыть переход полностью израильская сторона готова при полной стабилизации обстановки на палестино-изральской границе и прекращении запусков воздушных шаров с горючими веществами. Пока контролирующее сектор Газа движение ХАМАС не прекратило атаки полностью, однако значительно снизило из интенсивность, пояснили в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, «Керем-Шалом» является единственным грузовым переходом на границе с сектором Газа. Власти Израиля ранее закрыли пункт пропуска из-за запусков «огненных змеев» и беспорядков на границе.

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