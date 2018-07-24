Япония и Россия ищут новый импульс для активизации межпарламентских связей

Москва, , 11:29 — REGNUM Госдума продолжит сотрудничать с японской стороной и развивать законодательное обеспечение достигнутых договорённостей руководителей России и Японии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Палаты советников (верхней палаты) парламента Японии Тюити Датэ.

«Наша задача — развивать сотрудничество в рамках парламентского измерения и делать все для законодательного обеспечения достигнутых договоренностей руководителей наших государств», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Председатель Палаты советников Парламента Японии Тюити Датэ, в свою очередь, заявил о том, что активные контакты лидеров России и Японии способствуют развитию двустороннего сотрудничества в разных сферах — президент России Владимир Путин и председатель правительства Японии Синдзо Абэ встречались уже 21 раз.

Володин указал, что у парламентов обоих стран есть большой потенциал для выстраивания хороших взаимоотношений и сотрудничества.

«В этой связи хотелось бы, чтобы мы больше понимали друг друга, а для этого необходим диалог», — подчеркнул он.

Датэ со своей стороны также выразил надежду, что его визит даст «дополнительный импульс активизации межпарламентских связей».

24 июля Госдума рассматривает законопроект о ратификации конвенции между правительствами России и Японии об устранении двойного налогообложения, и в связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «укрепление договорно-правовой базы является приоритетным для наших отношений».

Он также отметил, что будет рад видеть Тюити Датэ на третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии в октябре в Турции, в ответ на что японский коллега выразил благодарность и отметил, что рассмотрит возможность участия в переговорах.