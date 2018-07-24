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Вице-президент Индонезии принял делегацию Европейской торговой палаты

Политика

Сотрудничество между Индонезией и Европой продолжает увеличиваться

Джакарта, 24 июля 2018, 11:31 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла в сопровождении главы Инвестиционного совета Томаса Лембонга принял делегацию Европейской торговой палаты (Eurocham) в Индонезии, во вторник, 24 июля, сообщает Antaranews.

«Поводом для встречи стал приезд нового совета директоров Европейской торговой палаты в Индонезии, мы хотим немедленно связаться с властями и заинтересованными сторонами, чтобы показать, что мы уверены в будущем европейского бизнеса в Индонезии», — заявил исполнительный директор Eurocham Марк Мэги после встречи с вице-президентом Индонезии.

Сотрудничество между Индонезией и Европой продолжает увеличиваться.

По словам Марка Мэги, правила, которые способствуют развитию европейского бизнеса в Индонезии, также развиваются, хотя есть еще некоторые вещи, которые необходимо решить.

Он пояснил, что Eurocham в Индонезии представляет 1200 европейских компаний, в которых работают 1,5 миллиона сотрудников, 99% из которых являются индонезийцами.

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Внешняя политика Индонезии
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