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Обыски в Зауралье: вице-губернатор подал в отставку

Политика

Информацию подтверждает пресс-служба губернатора Курганской области

Курган, 24 июля 2018, 11:29 — REGNUM  Заместитель губернатора Курганской области, директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин подал заявление об увольнении. Данную информацию местным интернет-изданиям подтвердила пресс-секретарь главы Зауралья Ольга Сапожникова.

Напомним, ранее в СМИ прозвучала информация об утренних обысках силовыми ведомствами в правительстве Курганской области. Якобы идёт выемка документации, связанной с госзаказами. Данную информацию официальные источники не отрицают, но и не комментируют.

Как сообщает Znak.com, ссылаясь на собственные источники в правительстве Зауралья, обыск продолжается до сих пор.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в правительстве Курганской области идут обыски

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