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Генпрокуратура Украины закрыла дело о подделке диплома Гройсманом

Политика

Это уже второе закрытие дела

Киев, 24 июля 2018, 11:25 — REGNUM  Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) закрыла дело о подделке диплома премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает 24 июля «112 Украина».

Согласно сообщению, ГПУ провела досудебное расследование о возможной подделке Гройсманом диплома о высшем образовании. В ходе расследования было решено закрыть дело за отсутствием состава преступления. Также в ГПУ не уточнили, допрашивался ли кто-либо во время расследования.

Отмечается, что рассмотрение возможной подделки диплома было закрыто еще в ноябре 2017 года ГПУ, однако суд отменил решение и обязал прокуратуру повторно провести расследование.

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Напомним, ГПУ начала рассматривать возможную подделку диплома Гройсманом после обращения депутата Верховной рады Виталия Куприя.

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