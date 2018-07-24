Япония просит у России помощи в возвращении похищенных КНДР граждан

Москва, , 11:11 — REGNUM Япония ждёт от России содействия в возвращении на родину похищенных разведкой КНДР японских граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявил председатель палаты советников парламента Японии Тюити Датэ на заседании Совета Федерации РФ.

«Для нас очень важной и острой проблемой является необходимость как можно скорее вернуть на родину похищенных властями Северной Кореи и насильно удерживаемых там японских граждан», — заявил Датэ.

«Мы ждём от России понимания и помощи в скорейшем решении этой проблемы — проблемы похищенных граждан Японии, находящихся в Северной Корее», — продолжил он.

В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии разведкой КНДР в 1970-е годы. Пятерым из них было позволено вернуться обратно, а остальные были объявлены умершими. В Японию властями КНДР были отправлены их останки, подлинность которых так и не была подтверждена.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Следует отметить, что КНДР и Япония не поддерживают официальных двусторонних дипломатических связей.