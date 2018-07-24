Япония призывает Россию к сотрудничеству в денуклеаризации Кореи

Москва, , 11:10 — REGNUM Япония и Россия должны укрепить сотрудничество в направлении денуклеаризации Корейского полуострова. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявил председатель палаты советников парламента Японии Тюити Датэ на заседании Совета Федерации РФ.

«Чтобы северо-восточная Азия стала регионом настоящей стабильности и процветания, совершенно необходимо решить проблему ядерного оружия Северной Кореи», — заявил Датэ.

Он напомнил, что в палате советников Японии много раз принимали резолюции в отношении КНДР с жёсткими требованиями отказаться от всех планов разработки ядерных баллистических ракет, приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы приветствуем все меры, предпринимаемые за последнее время и направленные на решение этой проблемы. Но для того, чтобы направить Северную Корею на путь позитивного развития, включая полный отказ от ядерного оружия, особенного абсолютно необходимы совместные действия и тесное сотрудничество всего мирового сообщества во главе с заинтересованными странами, которые будут включать в себя строгое исполнение соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. И в этом случае ещё важнее, чем прежде, становится именно сотрудничество Японии и России», — заявил Датэ.