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Ядовитая информация — угроза для всей планеты

Политика

Роль прессы в период мира и войны

Ядовитая информация — угроза для всей планеты
Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

Лондон, 25 июля 2018, 07:07 — REGNUM  СМИ в современном мире уже давно переросли свою изначальную функцию каналов поставки информации широкому потребителю. Почему нынешние западные СМИ уже не фигурально, а непосредственно могут выступать как оружие серьезной убойной мощи, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Оценка действий крупных политиков, скоординированно направленная на осуждение или восхваление, буквально может управлять политической ситуацией в мире. К счастью, не абсолютным образом, но и того, что есть, вполне достаточно для организации западными СМИ весьма опасных прецедентов. На своем горьком опыте такую угрозу в полной мере познал, например, американский президент Дональд Трамп. Его травля совместными усилиями значительной части мировых СМИ беспрецедентна и оказывает существенное влияние на способность нынешнего американского лидера к самостоятельным политическим решениям.

Вполне показательно в этом смысле освещение результатов встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, но началось перерождение западных СМИ в машину разжигания ненависти и дезинформации отнюдь не сегодня. Какими достижениями на поле информационной войны уже может «гордиться» все более тревожный 21-й век?

Читайте статью Почему западные СМИ не менее опасны, чем ядерное оружие

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