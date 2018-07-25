Ядовитая информация — угроза для всей планеты

Лондон, , 07:07 — REGNUM СМИ в современном мире уже давно переросли свою изначальную функцию каналов поставки информации широкому потребителю. Почему нынешние западные СМИ уже не фигурально, а непосредственно могут выступать как оружие серьезной убойной мощи, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Оценка действий крупных политиков, скоординированно направленная на осуждение или восхваление, буквально может управлять политической ситуацией в мире. К счастью, не абсолютным образом, но и того, что есть, вполне достаточно для организации западными СМИ весьма опасных прецедентов. На своем горьком опыте такую угрозу в полной мере познал, например, американский президент Дональд Трамп. Его травля совместными усилиями значительной части мировых СМИ беспрецедентна и оказывает существенное влияние на способность нынешнего американского лидера к самостоятельным политическим решениям.

Вполне показательно в этом смысле освещение результатов встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, но началось перерождение западных СМИ в машину разжигания ненависти и дезинформации отнюдь не сегодня. Какими достижениями на поле информационной войны уже может «гордиться» все более тревожный 21-й век?

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