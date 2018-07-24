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Япония настаивает на мирном договоре с Россией

Политика

Жить без мирного договора — «это прискорбно»

Москва, 24 июля 2018, 10:48 — REGNUM  Отсутствие между Россией и Японией мирного договора представляет собой ненормальную ситуацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявил председатель палаты советников парламента Японии Тюити Датэ на заседании Совета Федерации РФ.

«Несмотря на постоянно развивающиеся между нашими соседними странами отношения сотрудничества, уже по прошествии более 70 лет после окончания Второй мировой войны сохраняется ненормальная ситуация — отсутствие между нашими государствами мирного договора. И это очень прискорбно», — заявил Датэ.

Он подчеркнул, что обе стороны обязаны приложить все усилия к тому, чтобы «решить сложные проблемы, существующие между Японией и Россией, подтверждённые во всех двусторонних документах и соглашениях, существующих на сегодняшний день», и, заключив мирный договор, «придать ещё больший потенциал двусторонним отношениям».

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Российско-японские отношения
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