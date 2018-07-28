ОДКБ — реальность и невоплощенная мечта

Астана, , 11:01 — REGNUM ОДКБ как организация, зачастую противопоставляемая НАТО, накопила к настоящему моменту немало проблем, без решения которых заявленная возможность обеспечения совместной безопасности стран — участниц ОДКБ может сделаться лишь декларацией. О каких трудностях идет речь и каковы возможные пути их преодоления, рассказывает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Бюджет НАТО превосходит бюджет его «потенциального противника» в лице ОДКБ в 538 раз, если сравнивать показатели 2017 года. При этом разрыв по бюджетам стран-участниц с той и с другой стороны вовсе не так велик, он «всего лишь» 15-кратный в пользу НАТО. Значит ли это, что участники ОДКБ не рассматривают вариант совместной обороны от масштабного нападения как реально возможный сценарий?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть и другие аспекты взаимодействия вооруженных сил стран — участниц ОДКБ, например, структуры управления или исследовательские программы. И вновь сравнение показывает серьезное отставание по всем основным параметрам. Если ОДКБ собирается стать серьезной силой на евразийском пространстве, необходимо срочное ускорение развития уже сейчас.

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