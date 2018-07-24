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МИД ФРГ: для решения торгового конфликта нужно согласие Германии и Франции

Политика

Евросоюз не позволит США угрожать, уверяет министр Хайко Маас

Берлин, 24 июля 2018, 10:45 — REGNUM  В торговой войне Евросоюза с США крайне важна общая позиция Германии и Франции, считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом он заявил в интервью в эфире ARD 24 июля.

Общая позиция Европы, и прежде всего согласованная позиция Берлина и Парижа, важна для разрешения торгового конфликта. «Иначе не удастся утвердиться», — сказал он. По мнению министра, никто не заинтересован в новых пошлинах, в том числе США: «В конечном итоге проиграют все стороны, американская тоже».

«Я надеюсь, что этот вопрос можно будет решить на основе консенсуса. Но мы не позволим себе угрожать и не сдадимся так просто», — добавляет Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Вашингтоне состоится встреча главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа, на которой будет обсуждаться торговый конфликт. Франция намерена придерживаться жесткой линии, в то время как Германия готова пойти на компромисс, чтобы не допустить введения новых пошлин на немецкие автомобили.

Читайте ранее в этом сюжете: У Еврокомиссии нет конкретных предложений по разрешению торговой войны

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Политическая жизнь Германии
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