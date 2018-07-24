Россия и Япония: Двойное налогообложение бизнеса вскоре будет устранено

Москва, , 10:35 — REGNUM В ближайшее время может вступить в силу Конвенция об устранении двойного налогообложения, заключенная между правительствами Российской Федерации и Японии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявил председатель палаты советников парламента Японии Тюити Датэ на заседании Совета Федерации РФ.

«Обсуждение этой конвенции в парламенте РФ тоже продолжается, и мы надеемся, что совсем скоро эта конвенция вступит в действие», — заявил Датэ.

Данная конвенция нацелена на укрепление законодательной базы для предотвращения двойного налогообложения, а также дальнейшего улучшения инвестиционного климата.

Документ был подписан правительствами Японии и России в сентябре 2017 года.

В мае 2018 года палата советников Японии ратифицировала эту конвенцию, «тем самым завершив все необходимые процедуры с японской стороны», отметил Датэ.