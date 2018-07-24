«Глупость, а не дипломатия»: сенатор раскритиковала «огненные твиты» Трампа

Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Склонность президента США Дональда Трампа к так называемой твиттер-дипломатии резко осудила сенатор Диана Файнштайн. На своей странице в той же соцсети она уточняет, что речь идет не о твитах как таковых, а об их содержании и манере.

Сенатор от Калифорнии приводит в пример ряд довольно грубых твитов Трампа, адресованных в том числе Терезе Мэй («Смотри не на меня, а на деструктивный радикальный исламский терроризм, который сидит в Великобритании. А у нас всё хорошо!»), мэру Лондона, Северной Корее, Ирану. В отношении последней угрозы, направленной через твиттер Хасану Рухани, Файнштайн полагает, что посреди ночи отправлять твит с угрозой войны — «это не дипломатия, а глупость».

Комментируя «одержимость» Трампа твиттером, сенатор пишет:

«Это ослабляет наше положение на мировой арене и серьезно угрожает нашей национальной безопасности. С момента вступления в должность он приобрел опасную привычку атаковать мировых лидеров онлайн».

Кроме того, по ее мнению, «огненные твиты» Трампа значительно усложняют работу американских дипломатов, самому же Трампу «давно пора отложить свой телефон и начать действовать как лидеру свободного мира».

Как сообщало ИА REGNUM, существует мнение, что «твиттер-дипломатия» дает Трампу широкие возможности — надо только понять, как она соотносится с реальными намерениями властей США. В частности, такой точкой зрения поделился член Совфеда Франц Клинцевич.