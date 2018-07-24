Япония и Россия сотрудничают по 130 проектам

Москва, , 10:29 — REGNUM Число проектов по плану сотрудничества между Японией и Россией уже превысило 130, и половина из них находится уже на стадии реализации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявил председатель палаты советников парламента Японии Тюити Датэ на заседании Совета Федерации РФ.

«Сотрудничество с применением технологий и знаний Японии в разных сферах активно развивается. Количество проектов в рамках плана из восьми пунктов уже перевалило за 130, половина из них находится на стадии конкретных действий, а именно подписание контрактов и начало реализации», — заявил Датэ.

Два года назад правительство Японии предложило России план развития отношений из восьми пунктов, касающийся сотрудничества в сфере здравоохранении, развития городской среды, энергетики, освоения Дальнего Востока и других.

Датэ отметил, что в последнее время экономическое сотрудничество между Японией и Россией развивается ускоренными темпами.

«Россия обладает богатыми природными ресурсами и выдающимся человеческим потенциалом. Это огромный рынок с населением, превышающим 100 млн человек», — подчеркнул он.