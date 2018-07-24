Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан отправился в Ливию

Триполи, , 10:20 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился в Ливию в понедельник, 23 июля, для участия в подготовке президентских и муниципальных выборах, запланированных на конец года в этой нестабильной стране, передает RFI.

Глава МИД Франции встретился с официальными лицами в Триполи и Мисрата, чтобы завершить соглашение, достигнутое в Париже 29 мая при содействии президента Франции Эммануэля Макрона.

Соглашение от 29 мая предусматривает выход из кризиса в Ливии путем проведения выборов.

Франция стремится распространить Парижский процесс на все стороны, борющиеся с террористами.

Жан-Ив Ле Дриан сообщил о финансовой и материально-технической поддержке Франции в организации выборов. Пожертвование в размере миллиона долларов США пройдет по линии ООН.

График предусматривает проведение выборов в Ливии 10 декабря 2018 года и принятие закона о выборах до 16 сентября.

На данный момент, ливийской стороной ничего не достигнуто, ни правовые рамки, ни материально-техническое обеспечение, ни политическая воля сторон. Все эти факторы могут в конечном счете сорвать проведение выборов.