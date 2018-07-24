После Хельсинки. Травля Трампа на новом уровне

Иван Кузнецов, , 10:39 — REGNUM

Со дня встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки прошла неделя. Глобальные и российские СМИ уже давно «сменили пластинку» и вещают о событиях актуальных, в то время как пресса Соединенных Штатов все ещё пережевывает ту скудную информацию, которая была доверена общественности по итогам саммита двух президентов.

В результате встречи не было подписано какого-либо программного документа, не было объявлено о какой-либо прорывной договорённости, но атмосфера царила дружественная, и уже это многие американские журналисты и политики находят непростительным проступком «лидера свободного мира».

Несмотря на новые данные о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США, опубликованные за несколько дней до встречи, несмотря на задержание в день встречи в Вашингтоне Марии Бутиной по обвинению в шпионаже — Трамп все равно не стал обзывать Путина злодеем или набрасываться с кулаками, чего, видимо, так хотели представители определённых политических кругов США.

Будучи неудовлетворены малым накалом событий, СМИ «зацепились» за чересчур мягкую, по их мнению, риторику Трампа и объявили его «предателем», ведь, по их мнению, очевидно, что между доверием американскому разведывательному сообществу и Путиным Трамп выбирает последнего. Соображения дипломатической целесообразности или даже простого здравого смысла были отброшены за ненужностью. Ситуацию читателям представили просто: президент не заявил ультиматум «тирану Путину» — значит, он предатель и чуть ли не агент Кремля.

К такой благодатной и кликабельной теме, как «Трамп — предатель», не могли не присоединиться оппозиционные политики и находящиеся в опале бывшие главы спецслужб, служившие при Обаме. И те, и другие, каждый со своей точки зрения, поспешили объяснить народу, какой это ужас, когда глава государства доверяет заклятому врагу больше, чем собственным спецслужбам, что так жить нельзя и что только правильное голосование на выборах в конгресс в ноябре может помочь сдержать президента-предателя.

Этот скандал в информационном поле Штатов разгорелся так жарко и так быстро, что к моменту возвращения Трампа из Хельсинки в Вашингтон сделать было уже почти ничего нельзя. Администрация, правда, попыталась остановить бесконечный поток панических интервью, трагических комментариев, безумных лозунгов и абсурдных карикатур, но только хуже сделала. Была придумана история про нечаянную оговорку Трампа в одном из ответов, которая была подана публике вместе с заверениями президента в полной поддержке спецслужб… ничего, кроме слабости и податливости давлению, эти жалкие оправдания выразить не могли.

Волна медиаистерии захлестнула Штаты, и огромную страну штормило несколько мучительно долгих для Белого дома дней. Эта буря практически полностью скрыла от общественности все потуги президентской администрации создать хоть какой-то позитив. Практически незамеченным прошло подписание указа о создании правительственного совета по делам рабочих, канули в пустоту новые данные об исторически низком уровне безработицы, лишь профессионалов заинтересовали агрессивные заявления сначала госсекретаря Помпео, а потом и самого Трампа в адрес Ирана…

Шторм в СМИ понемногу утихает, даже такую вкусную тему сложно все время держать горячей. Выстраиваемые на протяжении долгих месяцев Белым домом образы успешной внешней политики и монолитного истеблишмента разбиты о скалы старой доброй американской русофобии. Для их восстановления нужны новые прорывы, и неясно, удастся ли отыскать их источник до выборов в ноябре…

Одна встреча, какие-то три часа, разбила вдребезги тщательно проводимую подготовку к выборам, от которых будут зависеть следующие два года «правления» Трампа. Стоил ли этот саммит таких жертв? Это нам пока неизвестно.

Быть может, Трамп и его советники действительно не ожидали такой резкой реакции на Родине, может быть, у них есть в рукаве козырь, которым они снова завоюют доверие общественности…

Так или иначе, Белый дом сам подставился под удар оппозиции, а уж тем оставалось лишь воспользоваться возможностью. Они ее не упустили. Следующим логичным шагом в развитии созданного несогласия с президентом может стать законопроект по дальнейшему ограничению власти Белого дома во внешней политике в общем или в отношениях с Россией в частности. Кроме того, на фоне только что прошедшего скандала куда логичнее и правдоподобнее будут смотреться любые обвинения приближённых президента в связях с Россией…

Времени до выборов в конгресс остаётся все меньше. Американский политический ландшафт продолжает меняться. Ещё недавно казалось, что Трамп своим образом и действиями обеспечил республиканцам гарантированную победу. Теперь он сам же и тянет их ко дну. Сколько ещё раз качнется маятник общественного одобрения и сможет ли президент США подстроиться под этот ритм — увидим.

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