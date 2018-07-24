СБ ООН призвал Мьянму вернуть всех беженцев домой

Нейпьидо, , 09:55 — REGNUM Совет Безопасности ООН призвал власти Мьянмы активизировать усилия по возвращению беженцев-рохинджа домой, сообщает 24 июля Al Arabia.

«Члены Совета Безопасности ООН продолжают подчеркивать важность проведения прозрачного и независимого расследования в отношении прав человека», — говорится в заявлении организации по поводу ситуации с рохинджа в Мьянме.

Напомним, в августе 2017 года боевики из «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на блокпосты правительственных войск, ответные действия правительства привели к эскалации насилия и исходу порядка 700 тыс. беженцев с территории государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Журналисты Reuters предстанут перед судом