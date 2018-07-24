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СБ ООН призвал Мьянму вернуть всех беженцев домой

Политика

Организация обеспокоена нарушением прав человека в регионе

СБ ООН призвал Мьянму вернуть всех беженцев домой
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Нейпьидо, 24 июля 2018, 09:55 — REGNUM  Совет Безопасности ООН призвал власти Мьянмы активизировать усилия по возвращению беженцев-рохинджа домой, сообщает 24 июля Al Arabia.

«Члены Совета Безопасности ООН продолжают подчеркивать важность проведения прозрачного и независимого расследования в отношении прав человека», — говорится в заявлении организации по поводу ситуации с рохинджа в Мьянме.

Напомним, в августе 2017 года боевики из «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на блокпосты правительственных войск, ответные действия правительства привели к эскалации насилия и исходу порядка 700 тыс. беженцев с территории государства.

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