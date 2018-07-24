Корабли ТОФ уничтожили «вражескую» субмарину в Японском море

Владивосток, , 09:47 — REGNUM Поиск и уничтожение подводной лодки условного противника выполнили в акватории Японского моря корабли Тихоокеанского флота. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Корвет «Совершенный» и эскадренный миноносец «Быстрый» действовали в соседних полигонах боевой подготовки, отрабатывая курсовую задачу. Роль субмарины неприятеля выполняла одна из дизельных подводных лодок флота.

Выследили противника с помощью палубных вертолётов Ка-27ПЛ. Условная цель была уничтожена корветом с помощью малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет». Залп реактивными глубинными бомбами произвел в рамках учений эсминец «Быстрый».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее корвет «Совершенный» выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной цели в акватории Японского моря. Таким образом боевой корабль ТОФ отразил воздушную атаку условного противника.

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