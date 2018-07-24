Atlantic: война не нужна ни США, ни Ирану

Вашингтон, , 09:45 — REGNUM После громкого заявления, сделанного президентом США Дональдом Трампом в ответ на призыв к миру с Тегераном со стороны его иранского коллеги Хассана Рухани, вооруженный конфликт между США и исламской республикой кажется неизбежным, хотя ни Ирану, ни США он не нужен, пишет Кришнадев Каламур в статье для американского издания The Atlantic.

Автор указывает, что перепалка между Трампом и Рухани сильно напоминает ситуацию с Северной Кореей: сначала Трамп обещал ее лидеру Ким Чен Ыну «ярость и огонь», а потом провел с ним переговоры в Сингапуре, которые, возможно, и закончились без каких-либо конкретных результатов, но все же положили начало определенному внушающему оптимизм процессу. Такое развитие событий маловероятно в случае с Ираном.

В частности, это связано с тем, что Вашингтон выдвигает неприемлемые для Ирана условия. Так, в мае нынешнего года, после того как глава Белого дома объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном, — глава Государственного департамента США Майкл Помпео назвал 12 условий, после выполнения которых Тегеран может рассчитывать на нормализацию дипломатических и коммерческих отношений с США.

В их число входят такие требования, как прекращение программы баллистических ракет, поддержки «террористических» организаций вроде «Хезболлы», а также подрывной деятельности в Сирии и Ираке. По словам экспертов, такой список условий заведомо невыполним.

«Он не просит леопарда изменить свои пятна», — отметила Барбара Славин, директор программы «Будущее Ирана» при аналитическом центре the Atlantic Council, перефразируя английский аналог пословицы «горбатого могила исправит».

«Он просит его стать агнцем», — добавила она.

Иран не может позволить себе войну с США. Тегеран увяз в Сирии, Ираке, а также в Йемене и Ливане, хотя и в меньшей степени. Экономика страны находится в тяжелом положении, и ее состоянии будет обостряться. Что Иран может сделать, так это осложнить жизнь Трампа в регионе. Тегеран обладает значительным политическим и культурным влиянием в Ираке, по-прежнему поддерживает «режим» президента Сирии Башара Асада, а также может посеять нестабильность в Афганистане, с которым у него общая граница.

США об этом всем известно, поэтому даже если наиболее воинственные элементы внутри администрации Трампа и выступают за подобный конфликт с исламской республикой, на публике они об этом не говорят. Сам же президент Трамп, как известно, против каких бы то ни было военных авантюр США.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани призвал США не «играть с огнём». Он отметил, что война с исламской республикой будет означать масштабный конфликт в регионе, тогда как мир с Тегераном станет ключем к региональному миру. В ответ на это Трамп заявил, что Рухани нужно проявить осторожность и никогда не угрожать США, в противном случае страну ждут «последствия, с которыми мало кто не сталкивался за всю вашу историю».

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