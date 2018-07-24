Медведев встретится с Пашиняном в Санкт-Петербурге

Станислав Тарасов, , 10:01 — REGNUM

Как сообщила пресс-служба Кремля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и двустороннего сотрудничества.

Отметим, что разговор двух лидеров состоялся накануне запланированного на 27 июля в Санкт-Петербурге заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет под председательством председателя правительства России Дмитрия Медведева с участием глав правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Повестка состоит из 19 пунктов. В частности, предполагается рассмотреть вопросы создания единой системы транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС с использованием технических средств, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов и еще некоторые другие вопросы. Запланированы и двусторонние переговоры в Северной столице. Велика вероятность того, что состоятся переговоры между Медведевым и Пашиняном.

Напомним, что на предыдущем заседании межправительственного совета ЕАЭС, которое прошло 2 февраля 2018 года в Алма-Ате, армянскую сторону представлял занимавший тогда пост премьер-министра Карен Карапетян. Однако в Ереване сегодня другие люди и другая политическая ситуация. В середине мая на однодневном саммите ЕАЭС в Сочи, который проходил под председательством Путина, представлял Армению уже ее новый глава — Пашинян. На расширенном заседании совета, который транслировался для журналистов, он выступил после российского президента. Тогда мало кто предполагал, что премьер окажется хорошо подготовленным. Но его выводы в отношении интеграционных процессов в рамках ЕАЭС оказались интересными.

«В Армении произошла мирная смена власти. Мы сегодня сформировали правительство, программа которого в концептуальном плане не будет предусматривать реверса на внешнеполитическом треке, — говорил Пашинян. — Новое правительство Армении настроено на активное взаимодействие с партнерами и практическое достижение свободы передвижения товаров, услуг и капиталов». Вместе с тем он посетовал на то, что в ЕАЭС сохраняются барьеры, изъятия, что не оправдывает ожидания бизнеса от работы союза. Ереван, по его словам, исходит из того, что необходимо прежде всего обеспечить рост торгово-экономического сотрудничества, обеспечить равные условия для хозяйствующих субъектов. «В конце концов, если показатели экономической активности не чувствуются гражданами, они переходят в категорию статистики», — констатировал Пашинян.

Еще дальше пошел тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко, который, признавая, что «за три с половиной года существования в союзе проделана большая работа», говорил, что «эффективность проводимых мероприятий все еще оставляет желать лучшего», что «в торговлю регулярно вмешивается политика, а интересы отдельных товаропроизводителей ставятся выше принятых нами решений». Внешне все выглядело так, что в ЕАЭС стихийно складывается блок Лукашенко — Пашинян. И, кстати, кажется, не случайно Путин в один и тот же день провел телефонные переговоры с белорусским и армянским лидерами. С первым все ясно — Лукашенко не первый год и не в первый раз пытается устроить бунт на корабле, не упускает случая открыто метать стрелы в сторону Кремля, выражая недовольство то «молочными», то иными торговыми «войнами», требует создания единого рынка нефти, газа и нефтепродуктов. При этом он максимум выжимает из своего геополитического положения, действует чуть на грани фола.

Теперь сообщается, что Путин, как всегда, пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию и эта встреча может состояться в Сочи. Стороны «будут продолжать взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия». Что же касается «революционной» Армении, то тут случай особый. Как пишет известный российский кавказовед Сергей Маркедонов, Ереван «переживает сложный переходный период». По его словам, «существуют возрастающие внутренние и внешнеполитические риски и растет себестоимость любой политической ошибки». Во-первых, в Армении еще не завершился процесс смены власти, а Пашинян возглавляет лишь временное правительство. Впереди досрочные выборы не только в парламент страны, но и Еревана (Совет старейшин). Налицо конфликт фактической и формальной легитимности.

Во-вторых, Армения находится в состоянии войны с Азербайджаном из-за нагорно-карабахского конфликта. Именно Баку для Еревана сейчас является реальной внешнеполитической угрозой, хотя существуют и угрозы иного, потенциального уровня: возможная война США с Ираном, непредсказуемая закавказская политика Турции. Нельзя также забывать о том, что в Азербайджане и в Грузии налицо внутриполитическая турбулентность, что отражается на всем Закавказье. Это затрагивает и Москву, которой во времена правления в Армении президента Сержа Саргсяна при выстраивании российской политики в отношении Еревана и Баку удавалось как-никак придерживаться принципа равноудаленности. Сейчас в силу объективного хода событий приходится делать выбор.

Если Россия — союзник Армении, то она должна быть серьезно озабочена проблемами как сохранения внутриполитической стабильности, так и обеспечения ее безопасности. Кое-что делается. Накануне заседания Евразийского межправительственного совета появились сообщения, что Москва завершила поставки Еревану вооружений по армяно-российскому кредитному соглашению на 200 миллионов долларов. Но Армения, помимо того, ждет серьезной экономической поддержки со стороны своих партнеров по ОДКБ и ЕАЭС, причем на привилегированных условиях. Речь, конечно, в первую очередь идет о России, для которой союзничество с Арменией — единственная возможность спасти свою закавказскую политику, сохранить хоть какое-то влияние в регионе.

К тому же Москва в формате Минской группы ОБСЕ является одним из медиаторов в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которые оказались в политико-дипломатических тисках без демонстрации реальных вариантов выхода из него. Главный парадокс в том, что нагорно-карабахскую «карту» разыгрывает кто угодно, но только не Степанакерт, которого обсуждают заочно. Чтобы изменить сложившуюся аномалию, признанную многими российскими экспертами и даже дипломатами, России необходимо сформировать устойчивый стержень своего стратегического партнерства с Ереваном и не обозначать Баку в качестве партнера алогичного уровня, ведь он таковым никогда не был.

Москве нужно решать собственные национальные интересы в регионе с выходом на рабочие контакты со Степанакертом без оглядки на протесты Баку и мнения некоторых армянских политиков. Кстати, это позволит снизить и определенное давление со стороны Еревана. Но пока от предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета ждать особых сенсаций не приходится. Для блокадной Армении открываются и расширяются горизонты для более широкого вовлечения в интеграционные процессы на постсоветском пространстве и укрепления двусторонних торговых и экономических связей в ЕАЭС. Официальные «картинки» с саммита в Санкт-Петербурге по части поведения и реакции глав правительств стран ЕАЭС обещают быть интересными.

Но этого для Еревана и для России на закавказском направлении уже недостаточно. После сверки часов — и в двусторонних отношениях Москвы и Армении, и в рамках ЕАЭС — должен наступить прорыв.