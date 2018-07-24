Вторник, 24 Июля 2018 года
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В США заявили о начале демонтажа ядерных объектов в КНДР

Политика

Сеул также подтвердил данный факт

Пхеньян, 24 июля 2018, 09:36 — REGNUM  Специалисты из США заявляют о начале демонтажа объектов на ядерном полигоне Северной Кореи, сообщает 24 июля Associated Press.

Данную информацию подтверждают эксперты из Южной Кореи. Несмотря на то, что подобные шаги могут быть расценены как стремление Пхеньяна к денуклеаризации полуострова, аналитики отмечают, что они не уменьшат боевой потенциал КНДР.

Напомним, за последние месяцы отношения между США и КНДР значительно улучшились. Во время встречи лидеров двух стран был взят курс на постепенную денуклеаризацию Корейского полуострова.

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США и КНДР
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