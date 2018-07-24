«ЕР» предлагает Ямпольскую на пост главы комитета Госдумы по культуре

Москва, , 09:29 — REGNUM Вопрос о назначении Елены Ямпольской на пост главы комитета Госдумы по культуре нижняя палата парламента может принять на заседании 25 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, фракция «Единая Россия» определилась с кандидатурой на вакантный пост.

Принято решение о назначении на должность главы комитета Елены Ямпольской. Она может сменить на этом посту Станислава Говорухина.

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