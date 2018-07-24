«$8 за одну минуту»: сенатор возмущен платой мигрантов за телефонные звонки

Вашингтон, , 09:24 — REGNUM С осуждением взимания платы за телефонный разговор между разлученными семьями мигрантов выступил сенатор Билл Нельсон. В своем твиттер-аккаунте сенатор от Флориды пишет:

«Брать с семей, разделенных на границе, сумму $8 за одну минуту телефонного разговора — это новая низость. Наша страна лучше этого. Я призываю администрацию Трампа немедленно положить конец этой постыдной практике и позволить этим семьям говорить бесплатно».

Как сообщало ИА REGNUM, впечатлениями от посещения пограничного центра, где проводится предварительная работа с мигрантами, поделилась сенатор Элизабет Уоррен. Она описала гигантское хранилище, наполненное клетками, которые густо заполнены людьми, самих людей и личные истории, побудившие их оставить родные страны.