В России разработают систему спасения экипажей аварийных подлодок

Москва, , 09:18 — REGNUM В России уже в ближайшие несколько лет может появиться новая система спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте. Контракт на её разработку с победителем открытого конкурса намерено заключить Министерство обороны РФ. Соответствующая заявка размещена 23 июля на портале государственных закупок.

Как следует из документов закупки, на разработку модульной системы под шифром «Лучина» планируется потратить 221 млн рублей. Так, в 2018 году на эти цели будет направлено 26,5 млн рублей, в 2019 году — 91,5 млн рублей. Самая значительная часть финансирования предусмотрена на 2020 год — 103 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 23 августа. 2018 года. Завершить опытно-конструкторскую работу победителю электронных торгов нужно будет до 10 ноября 2020 года.

Добавим, что закупка осуществляется по государственному оборонному заказу, финансировать разработку будут из федерального бюджета.