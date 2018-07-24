Президент Аргентины: Внутреннюю безопасность обеспечат военные

Буэнос-Айрес, , 09:16 — REGNUM Предстоящая реформа вооруженных сил Аргентины предусматривает привлечение военных к выполнению задач в сфере внутренней безопасности. Об этом заявил президент Маурисио Макри во время выступления на военной базе в провинции Буэнос-Айрес, трансляция которого шла через аккаунты правительства в соцсетях.

Макри отметил важность содействия вооруженных сил в сфере внутренней безопасности. В первую очередь речь идет о логистической поддержке в приграничных областях, пояснил он. Аргентинский лидер назвал действующую систему обеспечения безопасности устаревшей, сформированной в условиях нехватки средств и отсутствия долгосрочной политики. Вооруженные силы должны участвовать в защите стратегических целей, включая борьбу с наркоторговлей, подчеркнул он.

Ранее аргентинские СМИ сообщили об участии военных в борьбе с наркоторговлей. Так, 1 августа 500 военнослужащих отправятся в северные районы страны, в течение года военный контингент увеличится до 5 тыс. человек.

Читайте также: СМИ: Власти Аргентины хотят, чтобы США построили в стране свои военные базы

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Аргентины развертывают войска на северной границе