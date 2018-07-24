Парламент Индонезии стремится укрепить роль страны на международной арене

Джакарта, , 09:18 — REGNUM Председатель Палаты представителей Индонезии Бамбанг Соесатио оценивает Форум Индонезийское тихоокеанское парламентское партнерство как шаг к укреплению дипломатии Индонезии на международной арене, сообщает Antaranews.

«Эта деятельность является частью обязанностей и функций парламентской дипломатии в соответствии с нормами права», — заявил Бамбанг Соесатио.

На встрече между парламентом Индонезии и парламентами стран Тихоокеанского региона обсудили тему: «Человеческое развитие и морская устойчивость». Форум состоялся в понедельник, 23 июля, в Джакарте. На нем присутствовало более десятка зарубежных представителей.

По словам Бамбанга Соесатио, благодаря этому форуму парламент Индонезия стремится укрепить международную дипломатию, которую продвигает президент Индонезии Джоко Видодо в деле повышения роли Индонезии в развитии Тихоокеанского региона.

Индонезия — архипелаг и морская нация в Тихоокеанском регионе с наибольшим количеством островов около 17 600 и населением более 263 млн жителей.

Индонезия также является членом «большой двадцатки», которая в ближайшие десятилетия, как ожидается, станет одной из четырех влиятельных стран в мировой экономике. По мимо этого, Индонезия играет ключевую роль в Юго-Восточной Азии с экономическим вкладом 30% от общего объема ВВП.

Страны Тихоокеанского региона объединяет не только схожие географические условия, потенциал природных богатств и разнообразие кадровых ресурсов, но и схожие проблемы.

Индонезия участвует в улучшении отношений тихоокеанских стран посредством многосторонних форматов, таких как ООН, Инициатива по Коралловому треугольнику (CTI), АТЭС, Форум тихоокеанских островов (PIF), Группа Меланезии (MSG), Форум развития тихоокеанских островов (PIDF), Межпарламентский союз и Азиатско-тихоокеанский парламентский форум.