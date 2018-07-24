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Сенатор Сандерс спросил Трампа, готов ли тот ради переизбрания начать войну

Политика

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Сенатор Сандерс спросил Трампа, готов ли тот ради переизбрания начать войну
Иван Шилов © ИА REGNUM
США. Война

Вашингтон, 24 июля 2018, 08:53 — REGNUM  Барак Обама улучшил отношения с Ираном, утверждает сенатор Берни Сандерс, комментируя в своем твиттере сообщение президента США Дональда Трампа от 29.11. 2011; Трамп пишет, что ради переизбрания Обама начнет войну с Ираном. Твит будущего президента обсуждается пользователями до сих пор, со своей стороны Сандерс задает вопрос:

«А Вы, президент Трамп, планируете начать войну, чтобы переизбраться?»

Сенатор также выражает сомнение в мотивах президента:

«Кто-нибудь действительно верит, что Трамп озабочен правами человека в Иране, когда он только что наговорил хороших вещей об авторитаристах по всему миру, включая Путина в России, Ким Чен Ына в Северной Корее, Дутерте на Филиппинах и Мухаммада бин Салмана в Саудовской Аравии?»

Как сообщало ИА REGNUM, президент США подвергся мощной критике за линию поведения в ходе российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки. Позже он заявил, что не пошел ни на какие уступки перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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