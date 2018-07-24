Прикамье поделится КОИБами с Башкирией на время выборов

Пермь, , 08:50 — REGNUM Пермский край большую часть комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) передаст Башкирии во временное пользование. Комплексы поступят в соседний регион на основании запроса Башкирии и решении центризбиркома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссии Прикамья.

Пермский края поделится 166 КОИБами. Их передадут Башкирии на время проведения выборов в Курултай (парламент), а затем вернут в Прикамье.

Оставшихся в Прикамье КОИБов хватит на оснащение 26 избирательных участков, где в списках избирателей около 35 тыс. человек. Комплексы планируют использовать Березниках и Верещагино, Оханском, Соликамском и Чайковском городских округов, а также в части поселений Кунгурского муниципального района.

Напомним, 9 сентября на территории Пермского края пройдёт 200 избирательных кампаний. В качестве кандидатов зарегистрировались почти 4 тыс. человек. Вакантными являются почти 2 тыс. депутатских мандатов.