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Прикамье поделится КОИБами с Башкирией на время выборов

Политика

На время выборов в парламент Башкирия из Пермского края получит 166 комплексов обработки избирательных бюллетеней

Пермь, 24 июля 2018, 08:50 — REGNUM  Пермский край большую часть комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) передаст Башкирии во временное пользование. Комплексы поступят в соседний регион на основании запроса Башкирии и решении центризбиркома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссии Прикамья.

Пермский края поделится 166 КОИБами. Их передадут Башкирии на время проведения выборов в Курултай (парламент), а затем вернут в Прикамье.

Оставшихся в Прикамье КОИБов хватит на оснащение 26 избирательных участков, где в списках избирателей около 35 тыс. человек. Комплексы планируют использовать Березниках и Верещагино, Оханском, Соликамском и Чайковском городских округов, а также в части поселений Кунгурского муниципального района.

Напомним, 9 сентября на территории Пермского края пройдёт 200 избирательных кампаний. В качестве кандидатов зарегистрировались почти 4 тыс. человек. Вакантными являются почти 2 тыс. депутатских мандатов.

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