Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан посетит Кубу в конце июля

Париж, , 08:40 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится на Кубу с 28 по 29 июля 2018 года, сообщает Europe1.

Это будет первый официальный визит французского правительства после избрания президента Эммануэля Макрона в мае 2017 года. Однако это не первая двусторонняя встреча.

Программа официального визита включает переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом и посещение исторического центра Гаваны.

В мае Бруно Родригес приезжал во Францию. Стороны подчеркнули «позитивную эволюцию двусторонних отношений».

В последние годы отношения между Францией и Кубой приобрели новый импульс. В 2015 году президент Франсуа Олланд совершил визит на Кубу, и в 2016 году президент Кубы Рауль Кастро нанес ответный визит.

Согласно официальным данным, опубликованным Кубой, торговля между двумя странами в 2016 году достигла 220 млн евро. На острове присутствует около 60 французских компаний.