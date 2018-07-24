Вторник, 24 Июля 2018 года
09:54:57 МСК

Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан посетит Кубу в конце июля

Политика

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится на Кубу с 28 по 29 июля 2018 года

Париж, 24 июля 2018, 08:40 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится на Кубу с 28 по 29 июля 2018 года, сообщает Europe1.

Это будет первый официальный визит французского правительства после избрания президента Эммануэля Макрона в мае 2017 года. Однако это не первая двусторонняя встреча.

Программа официального визита включает переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом и посещение исторического центра Гаваны.

В мае Бруно Родригес приезжал во Францию. Стороны подчеркнули «позитивную эволюцию двусторонних отношений».

В последние годы отношения между Францией и Кубой приобрели новый импульс. В 2015 году президент Франсуа Олланд совершил визит на Кубу, и в 2016 году президент Кубы Рауль Кастро нанес ответный визит.

Согласно официальным данным, опубликованным Кубой, торговля между двумя странами в 2016 году достигла 220 млн евро. На острове присутствует около 60 французских компаний.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить