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Хейли заявила о невозможности дружбы между США и РФ

Политика

«Мы (власти США) не доверяем России»

Вашингтон, 24 июля 2018, 08:28 — REGNUM  Власти США никогда не будут доверять Российской Федерации и президенту Владимиру Путину. Об этом сказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью CBN.

«Мы (власти США) не доверяем России, мы не доверяем Путину», — заявила Хейли.

Дипломат также добавила, что невозможность «дружбы» между Вашингтоном и Москвой является «просто фактом».

23 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что в ходе российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки 16 июля он не пошел ни на какие уступки перед президентом РФ Владимиром Путиным.

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Российско-американские отношения
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