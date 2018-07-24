Перу вышлет иностранцев, нарушающих закон на территории страны

Лима, , 08:22 — REGNUM Правительство Перу объявило 23 июля, что совершающие преступления иностранные граждане будут высылаться из страны. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Перуанская полиция подтвердила прессе, что участие венесуэльцев в совершении преступлений и создании преступных организаций является частным. Управление миграции сообщает, что высылка коснется полутора тысяч иностранцев, в том числе венесуэльцев, прибывших в Перу под видом беженцев.

В то же время легальные беженцы из Венесуэлы зачастую вынуждены работать неформально, поскольку перуанским законодательством предусмотрены высокие налоги: 30% зарплаты первые шесть месяцев в качестве подоходного налога, а также взносы в пенсионный фонд и медицинское страхование — в итоге чистый доход составляет половину заработной платы.

Напомним, экономический кризис в Венесуэле разразился в 2016 году и продолжается по сей день, усугубленный экономическими санкциями со стороны США и их союзников. Жители Венесуэлы бегут от кризиса в Колумбию, Бразилию и другие страны Латинской Америки, а также в Испанию.