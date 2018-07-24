Продать не успели: у президента Мексики сломался самолет

Мехико, , 08:09 — REGNUM Действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето воспользовался резервным бортом для полета на саммит Тихоокеанского альянса, так как борт №1 вышел из строя. Об этом сообщает газета El Universal.

Неисправность была обнаружена в бортовом компьютере, оперативно устранить её не удалось. Вместо Boeing 787−8 Dreamliner, эксплуатировать который начали в 2016 году, мексиканскому лидеру был предоставлен Boeing 757.

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещал предложить борт №1 и другие воздушные суда из президентского флота главам государств и правительств других стран. Это позволит сократить расходы на обслуживание, пояснил он.

Самолет Boeing 787−8 Dreamliner оценивается от $350 млн до $580 млн, отмечает издание. О возможной продаже самолета Обрадор заявил в ходе своей предвыборной кампании. Инаугурация Обрадора намечена на 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента состоялись в Мексике в начале июля. За Лопеса Обрадора проголосовало около 53% избирателей.

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