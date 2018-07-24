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Адвокаты Трампа выдвинули новые условия для дачи им показаний Мюллеру

Политика

Спецпрокурора хотят ограничить по списку интересующих его вопросов

Вашингтон, 24 июля 2018, 08:08 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп даст показания спецпрокурору Роберту Мюллеру при условии, что тот ограничится запросом сведений о якобы имевшим место сговоре между избирательным штабом Трампа и представителями России во время выборов 2016 года. Об этом 23 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По предложению адвокатов, другие вопросы, в частности, о создании президентом США препятствий для правосудия, подниматься не должны.

Напомним, защита Трампа и раньше выдвигала условия для дачи показаний по делу о так называемом «вмешательстве». Так, в мае 2018 года американский президент сообщал, что ответит на вопросы спецпрокурора, если тот будет относиться к делу справедливо.

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